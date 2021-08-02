На этой неделе в Харькове откроются 3 новых центра массовой вакцинации

На этой неделе на Харьковщине будут работать 23 центра массовой вакцинации. Как сообщили в ХОГА, в Харькове открываются три новых центра.

Со 2 августа начинает работу центр массовой вакцинации на базе городского территориального центра предоставления услуг по адресу: ул. 12 Апреля, 8.

3 августа начнет работать центр по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 10-А (также на базе городского территориального центра).

4 августа запланировано открытие центра массовой вакцинации на базе филиала поликлинического отделения КНП «Городская больница №3» по адресу: ул. Довгатора, 7.

Эти центры будут работать с 9:00 до 15:00.

Напомним, также в Харькове работают центры вакцинации по адресам:

- ул. Сумская, 56 (в выходные с 9.00 до 15.00);

- ул. Полтавский шлях, 56 (ежедневно с 9.00 до 15.00);

- ул. Шатилова дача, 4 (в выходные дни с 9.00 до 15.00);

- ул. Тринклера, 6 (ежедневно с 9.00 до 15.00);

- ул. Кооперативная, 28-А (ежедневно с 9.00 до 15.00).

С актуальным списком центров массовой вакцинации против COVID-19 можно ознакомиться здесь.

Агентство Телевидения Новости