На Харьковщине отремонтировали 15 дорог местного значения в рамках Президентской программы

Всего в этом году на Харьковщине планируется восстановить дорожное покрытие на 19 объектах местных автодорог в рамках Программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство». Об этом сообщили в ХОГА.

«Харьковская область продолжает занимать лидирующие позиции среди регионов по оперативности выполнения ремонтных работ. Сразу после наступления благоприятных погодных условий дорожная техника выехала на автомобильные дороги для проведения ремонтно-строительных работ. В течение пяти месяцев активной работы уже отремонтировано более 85% протяженности местных дорог от запланированного объема на 2021 год», - сообщила глава Харьковской ОГААйна Тимчук.

Она также подчеркнула, что несмотря на быстрые темпы, специалисты ГП «Дороги Харьковщины» уделяют большое внимание качеству и соблюдению технологического процесса на каждом этапе выполнения работ.

«Кроме того, в соответствии с договорами, введение объектов ремонта в эксплуатацию и полный перевод средств подрядным организациям осуществляется только после получения положительных заключений от государственных независимых лабораторий», - отметила глава Харьковской ОГА.

Так, на сегодня работы по укладке нового дорожного покрытия уже завершены на 15 объектах:

- автомобильная дорога С211017 Дергачи - Пятихатки (с. Черкасская Лозовая до г. Дергачи);

- автомобильная дорога С212518 /Т-21-04/ до поселка Элитное (от окружной дороги до с. Сороковка);

- автомобильная дорога О-212553 Харьков - Липцы - Борисовка (в пределах населенных пунктов Черкасские Тишки и Русские Тишки);

- автомобильная дорога С212011 Новая Ивановка - Орелька на Чернявщину (с. Новая Ивановка в направлении с. Петрополье);

- автомобильная дорога С212516 Подъезд к пгт Березовка (от окружной дороги до с. Олешки);

- автомобильная дорога О-210412 Богодухов - Валки - Новая Водолага (с. Мусийки до автодороги государственного значения Р-46 Харьков - Ахтырка);

- автомобильная дорога О-210825 Волчанск - Землянки (с. Охримовка до с. Малая Волчья);

- автомобильная дорога О-210723 Старый Салтов - Приколотное (возле с. Подсреднее);

- автомобильная дорога С211322 Сковородиновка - Гуриновка - Ольшанское (от дороги государственного значения /Т-21-13/ Золочев - Максимовка до с. Сковородиновка);

- автомобильная дорога О-211437 Изюм - Оскол (от границы с. Оскол до границы Харьковской области);

- автомобильная дорога О-211235 Змиев - Тарановка (в пределах с. Тарановка);

- автомобильная дорога О-210411 Богодухов - Павловка - Гуты (в пределах города Богодухов);

- автомобильная дорога С210435 Подъезд к селу Павловка (в пределах города Богодухов, до Богодуховской районной центральной больницы);

- автомобильная дорога С210421 Подъезд к поселку Викторовка (от дороги государственного значения /Т-21-06/ Краснокутск - Старый Мерчик до с. Викторовка);

- автомобильная дорога С211411 Студенок - Сухая Каменка (в пределах с. Яремовка).

Кроме того, активно выполняются работы по капитальному ремонту на 5-ти мостовых сооружениях:

- капитальный ремонт моста через р. Лопань на а/д О-211027 Дергачи - Двуречный Кут (мост расположен в пределах г. Дергачи);

- капитальный ремонт моста через р. Лопань на а/д О-211028 Золочев - Казачья Лопань (мост расположен в пределах пгт Казачья Лопань);

- реконструкция пешеходного моста над а/д Киев - Харьков - Довжанский в г. Чугуеве (мост расположен в пределах г. Чугуева);

- капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге О-211942 Купянск - Кругляковка (путепровод расположен возле с. Куриловка);

- капитальный ремонт моста через суходол на а/д С211409 Левковка - Изюмское (мост расположен возле с. Левковка).

Дорожно-строительные работы на всех объектах местной сети автодорог области выполняются с опережением календарного графика.

Агентство Телевидения Новости