Ничего себе! Мировой рекорд на Олимпиаде в предварительном заезде

Вот это скорость.

На Олимпиаде-2020 в Токио начались соревнования по велоспорту на треке. В первый же день установлен мировой рекорд. Причем в предварительном заезде.

В женской командной гонке преследования сборная Германии промчала 4 километроа за 4 минуты 07.307 секунды. Прежний мировой рекорд, прниадлежавший сборной Великобритании и установленный пять лет назад, превзойден почти на три секунды.

Агентство Телевидения Новости