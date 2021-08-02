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Харьковчанин, угрожая убийством, требовал от бывшей сожительницы $15 тысяч

Харьковчанин, угрожая убийством, требовал от бывшей сожительницы $15 тысяч

В Харькове задержали мужчину за вымогательство 15 тысяч долларов США у бывшей сожительницы. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, чтобы женщина не обращалась к правоохранителям, злоумышленник при личных встречах и в телефонных разговорах подчеркивал, что имеет связи в полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина был задержан во время передачи ему части денег - 8 тысяч долларов США. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Агентство Телевидения Новости

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