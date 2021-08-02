Празднование Дня независимости в условиях карантина: Минздрав дал рекомендации
В Украине с 22 по 24 августа будут праздновать День независимости. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по празднованию. Об этом сообщается со ссылкой на заявление министра на форуме "Украина 30".
Ляшко обратился к украинцам с рекомендациями, как лучше провести празднование:
воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19,
воздержаться от посещения мероприятий лицам, которые относятся к группе риска,
воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении,
всегда соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки,
не употреблять алкогольных напитки во время проведения праздничных мероприятий.