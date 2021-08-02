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Празднование Дня независимости в условиях карантина: Минздрав дал рекомендации

Празднование Дня независимости в условиях карантина: Минздрав дал рекомендации

В Украине с 22 по 24 августа будут праздновать День независимости. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по празднованию. Об этом сообщается со ссылкой на заявление министра на форуме "Украина 30".

Ляшко обратился к украинцам с рекомендациями, как лучше провести празднование:

воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19,

воздержаться от посещения мероприятий лицам, которые относятся к группе риска,

воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении,

всегда соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки,

не употреблять алкогольных напитки во время проведения праздничных мероприятий.

Агентство Телевидения Новости

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