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Ремонт моста вблизи экопарка: на второй половине укладывают монолитную плиту

Ремонт моста вблизи экопарка: на второй половине укладывают монолитную плиту

Реконструкцию путепровода на дороге М-20 (на г. Белгород) км 12+100 проводят в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Об этом сообщили в ХОГА.

Там уже сделан демонтаж мостового полотна, а также проведен ремонт правого проезда.

«Выполнена замена мостового полотна с укладкой монолитной накладной плиты, сделана гидроизоляция, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, установлено новое перильное и барьерное ограждение, устраивается водоотведение. Выполнены работы по переустройству подферменников», - отметили в САД в Харьковской области.

Сейчас работы проводят на второй половине сооружения. Выполнены работы по переустройству подферменников. Также укладывают монолитную железобетонную плиту и продолжают работы по ремонту опор и пролетных строений.

Движение автотранспорта осуществляется по восстановленной полосе.

Дорожники планируют закончить работы до конца 2021 года.

Справка. Мост располагается на автомобильной дороге М-20 вблизи экопарка. Длина путепровода составляет 61,7 погонных метров, год постройки 1968 - и с тех пор капитально не ремонтировался.

Агентство Телевидения Новости

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