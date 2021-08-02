В ОАЭ будут делать COVID-прививки детям от 3 лет

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило использование китайской вакцины Sinopharm среди несовершеннолетних. Прививать будут детей от 3 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующее решение было принято после того, как были проведены клинические испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби. Хотя результатов исследований так и не опубликовали.

Отмечено, что в ОАЭ уже начали иммунизацию детей в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer.

По информации Министерства здравоохранения ОАЭ, по состоянию на 1 августа 78,95% населения - это примерно 9 млн человек, получили одну дозу вакцины, тогда как 70,57% были полностью вакцинированы.

Агентство Телевидения Новости