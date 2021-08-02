Незначительно опередил Безоса: Бернар Арно возглавил новый рейтинг самых богатых людей мира

Самым богатым человеком мира сегодня является владелец LVMH Бернар Арно, который опередил основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом говорится в новом рейтинге Forbes Real-Time.

Как объясняет Forbes, состояние Безоса уменьшилось из-за обвала акций Amazon - в пятницу они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Состояние Безоса по итогам торгов 30 июля снизилось на 13,9 млрд долл - до 192,4 млрд долл. Состояние Арно - на 2,9 млрд долл до 192,9 млрд долл.

По данным Forbes Real-Time на 2 августа состояние Арно оценивают в 194,7 млрд долл, Безоса - в 192,4 млрд долл.

Замыкает топ-3 основатель Tesla Маск - 179,4 млрд долл.

Также в топ-5 - сооснователь Microsoft Билл Гейтс (131,6 млрд долл) и основатель Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд долл).

Агентство Телевидения Новости