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Харьковские синхронистки сделали весомую заявку на медаль на Олимпиаде-2020 в Токио

Харьковские синхронистки сделали весомую заявку на медаль на Олимпиаде-2020 в Токио

Сегодня состоялась произвольная программа предварительного этапа дуэтов на олимпийском турнире по синхронному плаванию. Украину представляли харьковчанки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Их выступление судьи оценили в 94.333 балла.

Это третий результат. Более высокие оценки получили дуэты РОК - 97.900 и Китая - 96.333 балла.

Впереди еще дуэтов техническая программа и вновь произвольная.

Агентство Телевидения Новости

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