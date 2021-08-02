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Харьковские синхронистки сделали весомую заявку на медаль на Олимпиаде-2020 в Токио
Сегодня состоялась произвольная программа предварительного этапа дуэтов на олимпийском турнире по синхронному плаванию. Украину представляли харьковчанки Марта Федина и Анастасия Савчук.
Их выступление судьи оценили в 94.333 балла.
Это третий результат. Более высокие оценки получили дуэты РОК - 97.900 и Китая - 96.333 балла.
Впереди еще дуэтов техническая программа и вновь произвольная.
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