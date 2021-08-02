Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:42
Просмотров: 76

Белорусского журналиста отправили в колонию за «оскорбление Лукашенко»

Белорусского журналиста отправили в колонию за «оскорбление Лукашенко»

В Беларуси суд Ивановского района в Брестской области 2 августа назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев корреспонденту издания "Первый регион" Сергею Гордиевичу за «оскорбление президента страны». Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Гордиевича признали виновным в оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, а также в распространении заведомо ложных и порочащих другое лицо сведений (клевета) содержащих обвинение в совершении тяжкого преступления, а также в публичном оскорблении президента Беларуси.

Окончательно по совокупности «преступлений» путём частичного сложения наказаний Гордиевичу назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Меру пресечения Гордиевичу изменили с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Отмечается, что 22 декабря 2020 г. по дороге из Дрогичина в Брест он был задержан сотрудниками ОМОН. Позже в его квартире прошел обыск, журналиста задержали на 72 часа по возбужденному в отношении него уголовному делу по cт. 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь). Речь идет якобы о репосте сообщения в одной из дрогичинских групп в Viber, к которой имеет отношение Сергей Гордиевич.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 