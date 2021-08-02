На ХТЗ горит шестиэтажка: спасатели ликвидируют огонь

Сегодня в 14:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме, что находится на улице Библика, 37/8. Там горела квартира на третьем этаже.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию пожарных было установлено, что в комнате квартиры горят домашние вещи и мебель. Площадь пожара составляла около 15 кв.м. С верхних и нижних этажей дома пожарные вывели по лестнице на свежий воздух 5 человек и спасли мужчину 1958 года рождения.

Пожар был локализован, но его ликвидация продолжается.

Агентство Телевидения Новости