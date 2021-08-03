Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 3 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Волонтерская, 68 (п. №3, стояк) до 17:00 03.08.21 г ; Полтавский Шлях, 148/2 (п. №4, стояк) до 20:00 04.08.21 г .; пер. Чередниченковский, 7 (п. №8, стояк) до 22:00 04.08.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк) до 17:00 03.08.21 г .; ул. Электровозная, 21 (п. №1) до 20:00 03.08.21 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская, 3-а (п. №3, стояк) до 20:00 03.08.21 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 03.08.21 г; пр. Тракторостроителей,124 (п. №1, стояк) до 20:00 04.08.21 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана, 11 (п. №4) до 20:00 04.08.21 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Смелянская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 03.08.21 г.

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