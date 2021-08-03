В Украине за сутки зафиксировали более восьмисот заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 827 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 68, медработников - 26)", – сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 334 заболевших коронавирусом, летальных случаев – 26, выздоровели - 533 человека.

Всего за период пандемии в Украине зарегистрировано 2 254 361 заболевших COVID-19, выздоровели 2 187 703 человека, летальных случаев - 52 981.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), а также в Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус-Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам следующее:

г. Киев - 198 случаев;

Винницкая область - 32 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 53 случая;

Донецкая область - 65 случаев;

Житомирская область - 14 случаев;

Закарпатская область - 5 случаев;

Запорожская область - 37 случаев;

Ивано-Франковская область - 6 случаев;

Киевская область - 19 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 48 случаев;

Николаевская область - 11 случаев;

Одесская область - 62 случая;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 49 случаев;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 32 случая;

Черновицкая область - 13 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 2 августа, в Украине выявили 265 новых случаев заболевания коронавирусом.

Агентство Телевидения Новости