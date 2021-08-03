В Украине за сутки зафиксировали более восьмисот заболевших COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 827 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 68, медработников - 26)", – сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 334 заболевших коронавирусом, летальных случаев – 26, выздоровели - 533 человека.
Всего за период пандемии в Украине зарегистрировано 2 254 361 заболевших COVID-19, выздоровели 2 187 703 человека, летальных случаев - 52 981.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), а также в Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус-Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам следующее:
г. Киев - 198 случаев;
Винницкая область - 32 случая;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 53 случая;
Донецкая область - 65 случаев;
Житомирская область - 14 случаев;
Закарпатская область - 5 случаев;
Запорожская область - 37 случаев;
Ивано-Франковская область - 6 случаев;
Киевская область - 19 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 48 случаев;
Николаевская область - 11 случаев;
Одесская область - 62 случая;
Полтавская область - 14 случаев;
Ровенская область - 15 случаев;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 49 случаев;
Херсонская область - 36 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черкасская область - 32 случая;
Черновицкая область - 13 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 2 августа, в Украине выявили 265 новых случаев заболевания коронавирусом.