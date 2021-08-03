В Харьковской области медики "скорой" реанимировали отдыхающего, который неудачно прыгнул в воду

В Харьковской области медики скорой помощи вернули к жизни мужчину, который во время отдыха на водоеме неудачно прыгнул в воду и ударился головой.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 2 августа службу «103» поступил вызов о том, что в экстренной медпомощи нуждался 40-летний житель Нововодолажского района. Вызывающий рассказал диспетчеру, что мужчина прыгнул в воду, где ударился головой и оставался под водой более пяти минут.

Прибывшая на место вызова бригада ЭМП 2101 в составе фельдшера Бережной М., медсестры Нечмоглод Н.А. и водителя Сазонова В.В. сразу начала проводить реанимационные мероприятия мужчине, ведь пострадавший находился уже в состоянии клинической смерти.

Благодаря реанимации вскоре сердечно-легочную деятельность у мужчины медики восстановили.

«С тяжелыми травмами, но живого, пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение», - рассказали в Центре, отметив, что мужчина во время водного отдыха находился в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим медики призывают всех отдыхающих у водоемов строго соблюдать правила безопасности во время водного отдыха, быть ответственными и не злоупотреблять горячительными напитками.

Агентство Телевидения Новости