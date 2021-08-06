Американський ендокринолог порадила, як стати стрункішою і красивішою

Набряклість призводить до коливання ваги та заважає худнути. Але, за словами американського ендокринолога Кетлін Вайн, хороша новина в тому, що будь-яка людина може позбутися зайвої рідини та стати стрункішою і красивішою.

«Затримка води в організмі може бути спричинена зловживанням вуглеводами, високим рівнем цукру у крові, надлишком солі в їжі, гормональними збоями, побічними ефектами ліків», — перерахувала причини Кетлін Вайн

Вона попереджає про небезпеку боротьби з набряками за допомогою сечогінних діуретиків. Замість цього вона рекомендує звернутися до безпечних натуральних методів.

Ось одні з популярних лікувальних трав, які допоможуть вивести зайву воду

Зелений чай: цей напій містить кофеїн, який діє як сечогінний засіб.

Кульбаба: один із найпопулярніших засобів позбавлення від зайвої рідини. Дослідження, опубліковане в 2009 році, передбачає, що ця трава має сечогінний ефект.

Чай мате: покращує сечовипускання, за рахунок чого допомагає знизити об’єм води в організмі.

Декілька безпечних, але ефективних способів позбутися набряків:

Зменшити споживання натрію. Якщо ви чутливі до солі, пам’ятайте, що її багато надходить в організм з оброблених харчових продуктів.

Пити воду. Це може здатися дивним, але якщо ви будете пити достатньо води, то організм буде краще позбавлятися від неї належним чином.

Їсти соковиту їжу. Плануйте харчування з фруктами й овочами, наповненими вологою. Полуниця, кавун, салат, капуста, селера, спаржа та шпинат є натуральними сечогінними засобами.

Робити зарядку. Фізичні вправи поліпшують кровообіг. Особливо вони корисні для пацієнтів із діабетом, у яких через це затримується вода.

Обирати здорові вуглеводи. Обмеження вуглеводів часто призводить до швидкої втрати рідини. Але й цілком відмовлятися від них не можна. Тому обирайте фрукти й овочі, уникаючи рафінованих вуглеводів.

Источник: Новости Ю

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