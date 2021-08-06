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В музее «Титаника» на посетителей рухнул муляж айсберга

В музее «Титаника» на посетителей рухнул муляж айсберга

В городе Пиджен-Форжд (штат Теннеси, США) расположен музей корабля «Титаник», затонувшего в 1915 году из-за столкновения с айсбергом. Недавно на посетителей этого музея упал муляж айсберга, в результате чего в больницу попали три человека.

Авария произошла вечером в понедельник, но уже во вторник музей вновь открылся для посетителей, но уже без муляжа. Опасное место отгородили. 

По словам владельцев музея, трое гостей были доставлены в больницу с травмами. Их серьезность на данный момент неизвестна. Также непонятно, что вызвало обрушение части экспозиции.

«Излишне говорить, что мы никогда не думали, что произойдет подобный инцидент, поскольку безопасность наших посетителей и членов экипажа всегда на первом месте», - заявили владельцы.

 Музей – уменьшенная копия реального «Титаника», затонувшего в 1912 году. В музее представлено более 400 исторических артефактов корабля и его пассажиров. Он был открыт в 2010 году и считается одним из самых крупных в мире. Посетители имеют возможность взглянуть на интерьер корабля, которым было обставлено реальное судно.

 

Источник:  news.pn/

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