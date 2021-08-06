Под Харьковом СБУ и полиция на блокпосту по дороге на Киев остановили автобусы с представителями "Нацкорпуса"

На Харьковщине правоохранители минувшей ночью заблокировали автобусы харьковской ячейки «Нацкорпуса», члены которой направлялись в Киев для участия в акции протеста.

Об этом сообщается в соцсетях, также соответствующая информация опубликована на Telegram-странице харьковской ячейки националистической организации.

Автобусы правоохранители остановили на блокпосту около Валок в Харьковской области.

«СБУ заблокировали автобусы Нацкорпуса, которые ехали в Киев на акцию протеста.

На выезде из Харькова, в Валках, около 30 человек из спецслужб остановили 2 автобуса. Пригнали военную технику. Всех проверяют, обыскивают, фотографируют и записывают», - сказано в сообщении в Телеграмм-канале «Труха».

«Сейчас автобусы стоят на Валковском блокпосту уже третий час, за это время проверку прошли только 6 человек. Каждого человека обыскивают, допрашивают и фотографируют. Такое впечатление, что мы оказались в России, где мирные акции протеста невозможны», - говорится на Телеграмм-странице «Нацкорпуса».

Напомним, накануне СБУ провела обыски у членов харьковской ячейки организации.

Факт обысков впоследствии подтвердили и в СБУ и сообщили, в ходе спецоперации были ликвидирована преступная группировка, к которой были привлечены с полсотни мужчин - действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий. Все они, по данным следствия, занимались рэкетом бизнесменов, в частности, в сфере ритуальных услуг, и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Силовики квалифицировали действия мужчин по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Статья 255 - это создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, статья 189 - вымогательство, и 206-я - противодействие законной хозяйственной деятельности.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Агентство Телевидения Новости