Часть проспекта на ХТЗ из-за ремонта трубопровода закроют для движения транспорта

В Харькове с 8:00 7 августа до 8:00 9 августа будет запрещено движение транспорта по пр. Индустриальному, в районе перекрестка с ул. Косарева.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе.

На время работ объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Косарева, Станкостроительной, Библика, пр. Александровскому и др.

В связи с этим автобусы №102э, 147э, 213э, 261э при движении в сторону пр. Московского будут курсировать следующим образом: пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - ул. Библика - пр. Индустриальный и далее по маршруту.

Также с 8:00 7 августа до 5:00 9 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Индустриального, пр. Индустриальному и ул. 12 Апреля до разворотного круга «Ул. 12 Апреля».

В связи с этим движение троллейбуса №3 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ул. Университетская» - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский (разворот) - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - разворотный круг «Ул. Университетская».

На время проведения работ троллейбус №36 - не ходит.

Агентство Телевидения Новости