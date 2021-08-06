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Взрыв на шахте в Донецкой области: число жертв возросло до шести

Взрыв на шахте в Донецкой области: число жертв возросло до шести

Возросло количество жертв в результате взрыва на шахте в Донецкой области. На сегодня в больницах умерли шесть человек.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Напомним, взрыв произошел 31 июля на шахте "Покровское".

В результате десять работников шахты были госпитализированы в больницы Покровска и Краматорска.

"К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них умерли. Без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей", - написала Денисова.

Накануне, 5 августа сообщалось о трех погибших.

По факту взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района прокуратура открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и другие тяжкие последствия.

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Агентство Телевидения Новости

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