Три области Украины превышают норму COVID-госпитализаций

Все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности, но в Донецкой, Ровенской и Тернопольской области превышен один из показателей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 6 августа.

В Донецкой области длительное время показатель динамики госпитализаций превышен. По последним данным, он составляет 84,1%, хотя ранее был 58,5-81,2%.

В Ровенской области динамика госпитализаций нормализовалась, но все же находится не в пределах нормы. Если раньше данный показатель составлял 150%, то последнее время находится в пределах 70,6-88,2%.

В свою очередь Тернопольская область имеет нестабильные показатели по COVID-госпитализациям. Если сейчас она составляет 157,1%, то днем ранее была 260%, а предварительно составляла 172,7%.

Норма динамики госпитализаций пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, что в Украине снова больше тысячи случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса за сутки меньше полутысячи украинцев, скончались 16 человек. В больницу попали более 500 больных.

Также в Украине новый рекорд COVID-вакцинаций за сутки. В течение суток в стране работали 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

Агентство Телевидения Новости