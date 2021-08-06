На Павловом Поле двое мужчин ограбили прохожего

На Павловом Поле патрульные полицейские задержали двух грабителей, которые напали на прохожего на улице.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, днем 5 августа во время патрулирования Шевченковского района города правоохранители получили информацию о грабеже.

По предварительной информации, двое неизвестных на улице Отакара Яроша нанесли потерпевшему телесные повреждения и открытым путем завладели его мобильным телефоном и денежными средствами, после чего убежали с места происшествия в неизвестном направлении.

Во время отработки вызова на улице 23-го Августа патрульные заметили двух мужчин, которые подпадали под ориентировки.

Они признались в содеянном, а также показали, где спрятали телефон и денежные средства заявителя.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Агентство Телевидения Новости