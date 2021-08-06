Повторное рейдерское нападение на активы агрофирмы на Харьковщине: задержаны три человека

В Харьковской области правоохранители проводят досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины) в отношении сельхозпредприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 4 августа 2021 года совладелица и генеральный директор одного из харьковских частных сельскохозяйственных предприятий получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты деньги в сумме более 36 млн грн.

Учитывая, что директор предприятия не совершала никаких действий по снятию средств, женщина обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства.

Банк сообщил, что деньги со счета женщины списаны на основании постановления, которое в адрес финансового учреждения прислал частный исполнитель.

Из предоставленных банком документов установлено, что незнакомый директору предприятия человек предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Указанный документ был заверен одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск.

Согласно исполнительной надписи в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на 36 млн грн с этим человеком, однако на момент «заключения» договора потерпевшая находилась в Германии.

На основании поддельного договора займа частный исполнитель открыл исполнительное производство и предоставил в банк документы для списания средств со счета юридического лица.

По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 миллиона гривен, а другая часть денег была переведена на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения.

Накануне, 5 августа 2021 года при попытке снятия указанной суммы средств в отделении одного из банков в Киеве мужчина был задержан. Вместе с ним правоохранители задержали еще двух человек, которые причастны к рейдерскому захвату активов указанного сельскохозяйственного предприятия в 2019 году. Обвинительный акт по рейдерскому захвату сейчас находится на рассмотрении в суде.

Предварительно установлено, что в 2014 году мужчина-заимодавец был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство и в 2020 году осужден за незаконный оборот наркотических средств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Агентство Телевидения Новости