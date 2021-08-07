Від яких продуктів слід відмовитися за сніданком Источник: Новости Ю

Неправильний сніданок може привести до втрати енергії та проблем зі шлунком. Про це попередила експерт у сфері правильного харчування Марія Андрєєва.

Вона розповіла, від яких продуктів під час першого прийому їжі слід відмовитися.

Апельсиновий сік

Випитий за сніданком апельсиновий сік може привести до появи алергії або проблем із травленням, зазначає фахівець. Кислота, яка міститься у всіх цитрусових, подразнює слизову шлунка, з цієї причини існує ризик отримання гастриту через регулярне вживання такого соку натщесерце.

Бутерброд із ковбасою

Ковбасна продукція з найближчого супермаркету має в складі як м’ясо, так і майже всю таблицю Менделєєва: наприклад, барвники та консерванти. Так, гастрит, здатний з’явитися від вживання апельсинового соку, може перейти у хронічну форму на тлі вживання бутербродів.

Холодна вода

Починати ранок зі склянки свіжої води багато хто вважає правильним і корисним. Але не у всіх рекомендаціях уточнюють, що вона має бути теплою, але ніяк не холодною. Останнє, за словами фахівця, є прямим шляхом до порушення метаболізму, його уповільнення, а також набору зайвої ваги.

Овочевий салат

Салат з овочів, заправлений оливковою олією, — відмінна страва на обід або вечерю, але не на сніданок. За словами Андрєєвої, вранці організм ще не прокинувся — він не готовий до перетравлення овочів. Взагалі овочі — їжа не дуже важка, проте в них містяться кислоти, які, своєю чергою, можуть призвести до зайвого газоутворення у другій половині дня.

Крім того, до списку шкідливих продуктів для ранкового прийому їжі експерт включила смажену картоплю з м’ясом, суп, готові сніданки (пластівці, шоколадні кульки), тістечка та хлібобулочні вироби.

Источник: Новости Ю

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