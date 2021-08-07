Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 7 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводкоанал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Владислава Зубенко, 80 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №1, стояк), 40-д (п. №8, стояк), 91 (п. №1, стояк), ул. Бучмы, 10 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный, 38-д (п. №4) до 20:00 08.08.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 08.08.21 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 39/18 (п. №1, стояк) до 17:00 07.08.21 г., ул. Балканская, 21 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3) до 20:00 07.08.21 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый, Второй (п. №1 спаренный стояк) до 20:00 07.08.21 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 07.08.21 г.

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