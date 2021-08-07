В Украине третьи сутки подряд фиксируют больше тысячи заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 1054 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 6 августа 2021 в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 72, медработников - 13)", – говорится в сообщении МОЗ в Фейсбуке.

Также за минувшие сутки госпитализированы 534 заболевших, летальных случаев – 20, выздоровели - 1 393 человека.

Всего в Украине зарегистрировано 2 258 532 заболевших коронавирусом, выздоровели 2 190 686 человек, летальных случаев - 53 085.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), а также в Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус-Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 176 случаев;

Винницкая область - 29 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 75 случаев;

Донецкая область - 50 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 12 случаев;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 17 случаев;

Киевская область - 48 случаев;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 34 случая;

Львовская область - 62 случая;

Николаевская область - 18 случаев;

Одесская область - 76 случаев;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 12 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 31 случай;

Харьковская область - 100 случаев;

Херсонская область - 68 случаев;

Хмельницкая область - 23 случая;

Черкасская область - 21 случай;

Черновицкая область - 31 случай;

Черниговская область - 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 6 августа, в Украине зафиксировали 1 081 новый случай заболевания СOVID-19.

Агентство Телевидения Новости