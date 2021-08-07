В Украине третьи сутки подряд фиксируют больше тысячи заболевших COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 1054 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 6 августа 2021 в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 72, медработников - 13)", – говорится в сообщении МОЗ в Фейсбуке.
Также за минувшие сутки госпитализированы 534 заболевших, летальных случаев – 20, выздоровели - 1 393 человека.
Всего в Украине зарегистрировано 2 258 532 заболевших коронавирусом, выздоровели 2 190 686 человек, летальных случаев - 53 085.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), а также в Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус-Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 176 случаев;
Винницкая область - 29 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 75 случаев;
Донецкая область - 50 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 12 случаев;
Запорожская область - 47 случаев;
Ивано-Франковская область - 17 случаев;
Киевская область - 48 случаев;
Кировоградская область - 9 случаев;
Луганская область - 34 случая;
Львовская область - 62 случая;
Николаевская область - 18 случаев;
Одесская область - 76 случаев;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 12 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 31 случай;
Харьковская область - 100 случаев;
Херсонская область - 68 случаев;
Хмельницкая область - 23 случая;
Черкасская область - 21 случай;
Черновицкая область - 31 случай;
Черниговская область - 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 6 августа, в Украине зафиксировали 1 081 новый случай заболевания СOVID-19.