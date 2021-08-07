Суд вынес приговор экс-руководителям "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" по делу о коррупции

Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника финансового управления «Харьковоблэнерго» Виталию Телегину и бывшему первому заместителю генерального директора КП «Харьковводоканал» Роману Билыку.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии стороны обвинения, они в интересах финансовой компании «Трансфербутик» злоупотребляли служебным положением, а компания из-за этого получила неправомерную выгоду. «Харьковоблэнерго» поставило «Харьковводоканалу» электроэнергию, но за нее не заплатили.

Затем долг в 19620000 гривен «Харьковводоканал» перед «Харьковоблэнерго» перевели на ФК «Трансфербутик». «Харьковводоканал» эти деньги перечислил ФК «Трансфербутик», а та, в свою очередь, должна была вернуть средства «Харьковоблэнерго». Но этого не произошло. Полученные средства ФК «Трансфербутик» перечислила на счета других предприятий в качестве оплаты за якобы оказанные услуги.

"Сегодня в Высшем антикоррупционном суде объявлен обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя ПАО "Харьковоблэнерго" и директору КП "Харьковводоканал", которые вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды третьим лицом, в нарушение требований действующего законодательства заключили трехсторонний договор переуступки права требования, в результате чего интересам предприятия нанесены убытки на сумму более 18 млн грн", - говорится в сообщении.

Коллегия ВАСУ поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Телегину назначили 5 лет лишения свободы, а Билыку - 4 года лишения свободы. Первому обвиняемому также запретили занимать определенные должности в течение 3 лет, а второму - в течение 2 лет. Обоим назначили штраф по 17 000 грн каждому и возмещение расходов на экспертизы.

Телегина арестовали прямо в зале суда. Чтобы выйти из СИЗО, ему нужно внести 190 тысяч гривен. Билыка отправили под круглосуточный домашний арест.

В то же время гражданский иск оставили без удовлетворения.

Агентство Телевидения Новости