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"Металлист 1925" победил, дважды уступая по ходу матча

Металлист 1925 победил, дважды уступая по ходу матча

Волевая победа харьковского "Металлиста 1925" в 3-м туре украинской Премьер-Лиги.

"Металлист 1925" играл дома против олесского "Черноморца".

Дважды "Черноморец" выходил вперед (голевой дуболь сделал Владислав Бугай). Дважды  "Металлист 1925" отыгрывался (отличились Юрий Батюшин и Олег Голодюк). И, наконец, "Металлист 1925" вырвал победу - после прострела бразильского легионера харьковской команды Фабиньо мяч рикошетом от игрока "Черноморца" Валерия Дубко влетел в ворота одесской команды.

В итоге - 3:2 в пользу "Металлиста 1925", взявшего очень неплохой старт в Премьер-Лиге - две победы в трех проведенных матчах.

Агентство Телевидения Новости

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