В Харьковской области - 100 новых случаев коронавируса за сутки, умер 1 заболевший

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 100 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

В Харьковском районе за сутки выявили 56 заболевших COVID-19 (в самом Харькове - у 50), в Чугуевском – 8 заболевших, в Купянском – 7, в Изюмском – 19, в Лозовском – 8, в Богодуховском – 2.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 149 879 заболевших.

За минувшие сутки умер 1 пациент с COVID-19, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3 615 летальных случаев.

При этом 145 232 заболевших уже выздоровели, 1032 – еще болеют.

Напомним, за прошлые сутки диагноз «коронавирус» в Харьковской области установили 83 заболевшим, летальных случаев не было.

Агентство Телевидения Новости