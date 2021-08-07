Проверка автобусов "Нацкорпуса" на посту под Харьковом: комментарий СБУ

В СБУ прокомментировали проверку автобусов с представителями "Нацкорпуса" на посту в Харьковской области.

Как заявил начальник Управления Службы безопасности в Харьковской области Роман Дудин, данную проверку проводили на законных основаниях — во время антитеррористических учений.

Как отметил Дудин, учитывая близкое расположение к территории Российской Федерации и к зоне боевых действий, Управление Службы безопасности Украины постоянно проводит антитеррористические учения, в которые вовлекается весь правоохранительный блок.

«После проверки пассажиров в автобусах правоохранители установили, что отдельные лица едва достигли 18-летнего возраста, и около 80 процентов граждан не принимали участия в АТО/ООС на Востоке Украины. Немичева предупредили о недопущении дискредитации звания ветеранов войны АТО / ООС для прикрытия откровенно криминальной деятельности, которая не имеет никакого отношения к конфликту на Востоке Украины с РФ», - рассказал Дудин, отметив, что разоблачение преступной организации, осуществлявшей вымогательства у граждан города и региона, задокументированное СБУ, не содержит никаких фактов политического преследования.

Также глава УСБУ в Харьковской области обратился ко всем ветеранам и участникам боевых действий и подчеркнул, что Украина является демократическим и правовым государством, и ни один статус или участие в каких-либо организациях, политических объединениях и движениях не освобождает никого от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

Он пообещал, что тяжкие и особо тяжкие преступления против гражданских свобод, государственного суверенитета, развития экономического и политического положения на территории Украины под прикрытием патриотических лозунгов и участия в вышеупомянутых формированиях будут браться на особый контроль.

Агентство Телевидения Новости