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На Харьковщине резко увеличилось количество пожаров на открытых территориях

На Харьковщине резко увеличилось количество пожаров на открытых территориях

На Харьковщине резкое увеличилось количество пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Ежегодно с наступлением сухой и жаркой погоды возникают тысячи пожаров в природных экосистемах, которые наносят значительный ущерб, в первую очередь, окружающей среде и гражданам. Сейчас на Харьковщине самое наблюдается резкое их увеличение», - говорится в сообщении.

В частности, только за прошедшие сутки зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях общей площадью около 60 га.

По данным спасателей, это вдвое больше, чем позапрошлом году, а по площади - в 7,5 раз.

Но, несмотря на прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем, отметили в ГСЧС.

Крупнейшие пожары (площадью в 10 га) возникли на территории Печенежского общины в селе Артемовка и на территории Волчанского общины в селе Захаровка.

Все возгорания спасатели оперативно ликвидировали, не допустив значительного ущерба и потери человеческого имущества.

Доминирующими причинами, приводящими к таким пожарам, из года в год являются: неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной, другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.


Агентство Телевидения Новости

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