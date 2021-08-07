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Да!!! 8 харьковских синхронщинц завоевали олимпийскую "бронзу" Токио-2020

Да!!! 8 харьковских синхронщинц завоевали олимпийскую бронзу Токио-2020

Просто молодцы!

На Олимпиаде-2020 в Токио произвольной программой групп завершились сегодня соревнования в синхронном плавании. Украину в этой дисциплине представляли 8 харьковчанок: Марта Федина, Анастасия Савчук, Марина и Владислава Алексеевы, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

После технической программы они были третьими. На третьей позиции, и соответственно с бронзовыми олимпийскими наградами остались они и после произвольной. Суммарно сборная Украины в соревнованиях групп получила 190.3018 балла, устпив команде РОК и китаянкам.

Для Фединой и Савчук это уже вторая "бронза" Токио-2020. Они также были третьими в соревнованиях дуэтов.

Всего же для Украины это уже 17-я медаль нынешней Олимпиады.

 

Агентство Телевидения Новости

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