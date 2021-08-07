Обидно. Украинская борчиха проиграла на Олимпиаде схватку за 3-е место

Без бронзовой олимпийской медали и со слезами на глазах

Украинская Борчиха Охсана Ливач, вітупавшая в весовой категории 50 кг, сегодня дважді віходила на борцовский ковер олимпийского Токио-2020.

Сначала в утешительной схватке за право бороться за 3-е место Ливач в буквальном смісле уложила на лопатки кубинку Юснейлис Гусман.

Затем, непосредственно в поединке за 3-е место, Ливач боролась против Сары Хильдебрандт и, увы, разгромно проиграла - 1:12.

Агентство Телевидения Новости