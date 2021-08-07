Юрист рассказал, как получить компенсацию за установку газового счетчика

Украинцы имеют право отсуживать у оператора газотранспортной сети компенсацию за установленный за свои деньги газовый счетчик.

Об этом рассказал в комментарии UBR.ua юрист Алексей Гнатенко.

Иногда компании отказываются возмещать стоимость счетчика, установка которого вначале была оплачена самими потребителями, ссылаясь на отсутствие соответствующего порядка, установленного Кабмином.

Однако, как говорит эксперт, возложение такого обязательства на самого потребителя не является правомерным. В таких случаях юрист советует обращаться в суд.

Гнатенко процитировал один интересный случай из судебной практики. 10 января Днепровский апелляционный суд вынес постановление, в котором подтвердил, что именно компания ответственна за установку счетчиков, в частности финансовую составляющую этой процедуры.

В этом же решении суд подтвердил законность возмещения у оператора компенсации.

"Эти решения дают весомые шансы потребителю природного газа добиться компенсации своих затрат на установку счетчика у оператора ГТС. Обязательство по возмещению расходов прямо закреплено в законодательстве, и не может быть невыполненным из-за отсутствия закрепленной процедуры", – отметил Гнатенко.

Перед тем, как обращаться в суд, надо уже иметь письменный отказ компании в возмещении компенсации.

Установка газовых счетчиков: что необходимо знать.

Верховная Рада в конце 2017 года перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Весной 2020 года в Министерстве энергетики сообщили, что потребители, использующие газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать голубое топливо только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией либо за счет средств бюджета.

В марте Верховная Рада приняла закон, которым срок установки счетчиков потребления природного газа продлевается на 2 года, до 1 января 2023 года.

Население Украины, которое не установило газовые счетчики, и при этом использует газ исключительно для приготовления пищи, должно обязательно это сделать до 2023 года.

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