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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Сегодня, 7 августа в городе Пески Донецкой области погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Об этом сообщили в оперативно-тактическом группировке "Восток".

Военнослужащий погиб, когда оккупанты ударили противотанковой управляемой ракетой по автокрану, который помогал местным жителям восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру.

Состояние здоровья раненого воина - средней тяжести.

На обстрел противника наши военные открыли огонь.

Напомним, 5 августа в результате обстрела населенного пункта Красногоровка с применением противотанковых пушек враг повредил жилой пятиэтажный дом, гражданский автомобиль.  Кроме того, был тяжело ранен местный житель, который находился в собственной квартире.

В тот же день вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь по окраине населенного пункта Галициновка из артиллерийских систем калибра 122мм, вследствие чего были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

 

Агентство Телевидения Новости

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