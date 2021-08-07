Медики "скорой" вернули к жизни харьковчанку, у которой остановилось сердце

Сегодня, 7 августа, медики скорой помощи, прибывшие на вызов к 67-летней жительнице Харькова, успешно реанимировали ее и вернули женщину к жизни.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вследствие острого инфаркта миокарда сердце больной женщины остановилось, произошла клиническая смерть.

Бригада ЭМП 701 в составе врача Брндаренко С.А., фельдшера Слесаренко М.Р. и водителя Шишкина А.С. сразу начала проводить пациентке реанимационные мероприятия.

Благодаря профессиональным действиям медицинских работников Центра сердечно-легочная функция у женщины была восстановлена.

Спасенную харьковчанку госпитализировали в больницу.

Агентство Телевидения Новости