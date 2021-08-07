Маркевич поздравил Реброва с назначением главным тренером сборной Украины и покинул УАФ

70-летний футбольный специалист Мирон Маркевич пока не у дел.

Маркевич, возглавлявий с 2016 года комитет сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ), покинул этот пост. Также он не будет главым тренером сборной Украины. Главную футбольную команду страны возглавит Сергей Ребров.

В интервью изданию Meta-ratings Мирон Маркевич сообщил следующее:

Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать. Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать.

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