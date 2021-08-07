В харьковской библиотеке имени Тургенева заработал пункт сдачи экзаменов по государственному языку

В Центральной библиотеке им. И.С. Тургенева в Харькове начал работать организованный пункт сдачи экзаменов на определение уровня владения государственным языком.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как рассказали в Департаменте культуры, в июле этого года Украинская библиотечная ассоциация и Национальная комиссия по стандартам государственного языка подписали Меморандум о партнерстве, который предусматривает организацию экзаменов для будущих госслужащих на базе публичных библиотек.

В Харькове первой к этому проекту присоединилась Центральная библиотека им. И.С. Тургенева, на базе которой уже 30 июля прошли первые экзамены.

Как сообщила директор учреждения Валентина Иванова, для проведения экзаменов в библиотеке выделили отдельное помещение и три компьютера, которые соответствуют всем техническим требованиям Национальной комиссии, необходимым для оперативной передачи информации (наличие веб-камеры, наушников с микрофоном, современной операционной системы и т.д.). Экзамены проводятся в среду и пятницу, начало - в 9:30.

«На сегодняшний день экзамены у нас сдали девять человек, то есть по три человека в день. Однако уже со следующей недели Нацкомиссия изменит правила сдачи, в частности, будет сокращено время выполнения экзамена с двух часов до 30 минут. Благодаря этому в день мы сможем принимать экзамены у девяти человек. Желающих очень много», - рассказала директор библиотеки.

Отметим, что пункт сдачи экзаменов на определение уровня владения государственным языком также организован в библиотеке Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Зарегистрироваться для прохождения экзаменов можно на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка по ссылке.

Напомним, 16 июля 2021 года вступили в силу части 2 и 3 ст.ст. 7 и 10 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которым лица, которые желают принять участие в конкурсе на занятие определенных должностей или намерены получить гражданство Украины, должны среди прочих документов подавать сертификат об уровне владения государственным языком.

Агентство Телевидения Новости