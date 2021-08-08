Последнюю, 19-ю украинскую медаль Олимпиады-2020 завоевала экс-харьковчанка

В заключительный день 32-х летних Олимпийских игр в Токио у Украины были медальные шансы в велоспорте на треке, где Елена Старикова накануне героически пробилась в полуфинал "королевской" дисциплины - спринта.

И, вот, сегодня в полуфинале Старикова опередила Лэй Вайси из Гонконга, после чего в финале уступила канадской велосипедистке Келси Митчелл и стала в итоге серебряной олимпийской призеркой.

Таким образом, всего украинскими спортсменами завоевано на Олимпиаде-2020 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Агентство Телевидения Новости