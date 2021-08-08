В Украине за сутки зафиксировали более шестисот новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 619 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 7 августа 2021 в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 11)", – говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки 561 заболевший госпитализирован, летальных случаев – 10, выздоровели – 235 человек.
Всего в Украине выявили 2 259 151 заболевшего коронавирусом, выздоровели 2 190 921 человек, летальных случаев - 53 095.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской области (101), а также в Днепропетровской (72), городе Киеве (53) и Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус–Инфо, количество заболеваний в регионах за сутки составляет:
г. Киев - 53 случая;
Винницкая область - 17 случаев;
Волынская область - 8 случаев;
Днепропетровская область - 72 случая;
Донецкая область - 23 случая;
Житомирская область - 18 случаев;
Запорожская область - 24 случая;
Ивано-Франковская область - 21 случай;
Киевская область - 26 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 7 случаев;
Львовская область - 11 случаев;
Николаевская область - 15 случаев;
Одесская область - 50 случаев;
Полтавская область - 12 случаев;
Ровенская область - 4 случая;
Сумская область - 7 случаев;
Тернопольская область - 38 случаев;
Харьковская область - 38 случаев;
Херсонская область - 101 случай;
Хмельницкая область - 27 случаев;
Черкасская область - 6 случаев;
Черновицкая область - 27 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 7 августа в Украине зарегистрировали 1 054 новых случаев СOVID-19 за сутки.