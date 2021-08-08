В Украине за сутки зафиксировали более шестисот новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 619 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 7 августа 2021 в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 11)", – говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки 561 заболевший госпитализирован, летальных случаев – 10, выздоровели – 235 человек.

Всего в Украине выявили 2 259 151 заболевшего коронавирусом, выздоровели 2 190 921 человек, летальных случаев - 53 095.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской области (101), а также в Днепропетровской (72), городе Киеве (53) и Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус–Инфо, количество заболеваний в регионах за сутки составляет:

г. Киев - 53 случая;

Винницкая область - 17 случаев;

Волынская область - 8 случаев;

Днепропетровская область - 72 случая;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 18 случаев;

Запорожская область - 24 случая;

Ивано-Франковская область - 21 случай;

Киевская область - 26 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 7 случаев;

Львовская область - 11 случаев;

Николаевская область - 15 случаев;

Одесская область - 50 случаев;

Полтавская область - 12 случаев;

Ровенская область - 4 случая;

Сумская область - 7 случаев;

Тернопольская область - 38 случаев;

Харьковская область - 38 случаев;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 27 случаев;

Черкасская область - 6 случаев;

Черновицкая область - 27 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 7 августа в Украине зарегистрировали 1 054 новых случаев СOVID-19 за сутки.

Агентство Телевидения Новости