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В Лозовском районе во время пожара погиб мужчина

В Лозовском районе во время пожара погиб мужчина

В Лозовском районе Харьковщины во время пожара в многоэтажке погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

7 августа в 18:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 9-этажном доме в городе Первомайском, микрорайон 4, дом 25-в.

На момент прибытия спасателей в квартире на седьмом этаже в одной из комнат горели домашние вещи и пенопластовая облицовка стены. Общая площадь пожара составила около 5 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 58-летнего владельца квартиры.

В 19:05 пожарные локализовали пожар, однако ликвидировать его им удалось только в 19:15.

Причина пожара, по данным ГСЧС - короткое замыкание электроудлинителя.

Агентство Телевидения Новости

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