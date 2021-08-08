На Харьковщине за сутки - 38 случаев коронавируса, умерли двое заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 38 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Из них 36 заболевших COVID-19 проживают в Харькове, и 2 - в Лозовском районе области.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 149 917 заболевших.

За минувшие сутки умерли 2 пациента с COVID-19, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3 617летальных случаев.

При этом 145 249 заболевших уже выздоровели (+17 выздоровевших за сутки), 1051 – еще болеют.

Напомним, за прошлые сутки диагноз «коронавирус» в Харьковской области установили 100 заболевшим, 1 пациент скончался.

Агентство Телевидения Новости