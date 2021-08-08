Итоги Олимпиады-2020 в Токио. В заключительный день сменился лидер

Для сборной Украины завершившиеся сегодня Олимпийские Игры стали самыми скудными в истории по количеству завоеванных золотых медалей. У Украины всего один олимпийский чемпион Токио-2020 - борец Жан Беленюк.

При этом Украина собрала весьма достойный урожай из 19-ти олимпийских медалей: одной золотой, 6-ти серебряных и 12-ти бронзовых. По количеству завоеванных медалей Украина - 16-я, однако в медальном зачете - 44-я, поскольку у 43-х стран не менее двух золотых медалей.

Вот имена всех украинских медалистов Токио-2020:

Олимпийский чемпион: борец Жан Беленюк;

Сребряные призеры: велосипедистка Елена Старикова, боксер Александр Хижняк, дуэт каноисток Людмила Лузан - Анастасия Четверикова, каратистка Анжелика Терлюга, борец Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук;

Бронзовые призеры: восьмерка синхронисток - Марта Федина, Анастасия Савчук, Марина и Владислава Алексеевы, Екатерина Резник, Ксения Сидоренко, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, каратист Станислав Горуна, каноистка Людмила Лузан, борчихи Ирина Коляденко и Алла Черкасова, дуэт синхронисток Марта Федина - Анастасия Савчук, , дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук, дзюдоистка Дарья Белодед, теннисистка Элина Свитолина, шпажист Игорь Рейзлин и пловец Михаил Романчук.

Победа же в медальном зачете досталась США. Американцы вплоть до поледнего, сегодняшнего дня, держались на втором месте, но буквально на финише обошли китайцев.

У США 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали, у Китая - соответственно 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых. Замкнула тройку Япония - 27 золотых, 14 серебряных, 17 бронзовых.

Агентство Телевидения Новости