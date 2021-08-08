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Патрульные задержали пьяного водителя маршрутки
Накануне около 21:30 на проспекте Московском, 199А, патрульные остановили маршрутный автобус Isuzu.
Во время общения с водителем патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Однако проходить тест на драгере водитель маршрутки отказался и несколько раз предлагал патрульным 20 тысяч гривен.
Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, но в итоге были вынуждены вызвать на место следственно-оперативную группу.
На водителя маршрутки патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП.
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