Патрульные задержали пьяного водителя маршрутки

Накануне около 21:30 на проспекте Московском, 199А, патрульные остановили маршрутный автобус Isuzu.

Во время общения с водителем патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Однако проходить тест на драгере водитель маршрутки отказался и несколько раз предлагал патрульным 20 тысяч гривен.

Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, но в итоге были вынуждены вызвать на место следственно-оперативную группу.

На водителя маршрутки патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости