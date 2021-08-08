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В Купянском районе сгорел частный дом: во время пожара спасли женщину, пострадал мужчина

В Купянском районе сгорел частный дом: во время пожара спасли женщину, пострадал мужчина

В Купянском районе Харьковщины сегодня, 8 августа, утром произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 4:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Подолы Куриловской ОТГ, где в пер. Сосновом,2 горел частный жилой дом.

На момент прибытия пожарных в доме горели деревянные перекрытия и чердак на площади 70 кв.м.

Во время пожара пострадал 49-летний владелец домовладения. С ожогами ног пострадавшего госпитализировали в Купянскую городскую больницу.

Также пожарные спасли 40-летнюю женщину, которая проживала с пострадавшим.

В 4:37 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 06:50 - ликвидировали.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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