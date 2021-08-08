Бывает и такое. Спортсмен, оказавшийся в глубоком нокауте, признан олимпийским чемпионом

В заключительный день соревнований по каратэ на Олимпиаде в Токио в финальном поединке в весовой категории свыше 75 кг произошел незаурядный случай.

Дрались Тарек Хамеди из Саудовской Аравии и иранец Саджадом Ганджзаде.

Хамеди вёл по очкам 4:1, пошел в атаку и нанес удар ногой в шею Ганджзаде. Иранец от пропущенного удара упал без чувств и его унесли из зала на носилках.

Когда же Ганджазаде пришел в себя, то узнал, что стал олимпийским чемпионом, поскольку каратист из Саудовской Аравии получил дисквалификацию за запрещенный правилами удар.





Агентство Телевидения Новости