Ушел из жизни художник Александр Ройтбурд

Умер известный художник, депутат Одесского областного совета, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Об этом в социальных сетях сообщают его близкие.

Отмечается, что 59-летний художник скончался в результате продолжительной болезни. Причины смерти пока не называются.

Люди выражают соболезнования в связи со смертью Ройтбурда, и утверждают, что при его директорстве музей получил вторую жизнь.

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Кроме того, он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Известен своими проукраинскими взглядами. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

Имя Ройтбурда часто фигурировало в скандалах. Противники художника называют его эпатажное творчество "порнографией".

Назначение Ройтбурда директором Одесского художественного музея также встретило сопротивление в Одесском облсовете (в основном - со стороны фракции "Оппозициионный блок"). Тем не менее, тогдашний председатель Одесской ОГА Максим Степанов назначил Ройтбурда директором указанного музея. С ним подписали контракт на 5 лет.

Представители "Оппозиционного блока" неоднократно пытались уволить Ройтбурда. В связи с этим в городе проходили акции протеста, во время которых проукраинские общественники выражали поддержку художнику.

4 сентября 2019 года облсовет все-таки уволил Ройтбурда. Этот вопрос с голоса внес депутат Алексей Кобыльников, который заявил, что художник якобы имеет отношение к тому, что гражданин России, которого он взял на работу, избил экс-директора музея Виталия Абрамова. Сам Ройтбурд данное заявление, как и само избиение, опровергает.

7 сентября в Одессе состоялся масштабный митинг в поддержку Ройтбурда. В октябре Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заявило, что областной совет уволил Ройтбурда, не имея на это никаких оснований.

10 февраля 2020 года Приморский райсуд Одессы признал увольнение незаконным, но 28 мая Одесский апелляционный суд отменил это решение. После этого художник обратился в Верховный суд Украины, который в 2021 году признал его увольнение незаконным.

Агентство Телевидения Новости