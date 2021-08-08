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Лесные пожары в Греции: украинские пожарные спасли от огня два населенных пункта

Лесные пожары в Греции: украинские пожарные спасли от огня два населенных пункта

Украинские спасатели продолжают помогать тушить лесные пожары в Греции.

По данным  ГСЧС 7 августа отряд численностью 100 человек спас от огня два населенных пункта - Спатару и метохи. Пожары не успели добраться до 27 жилых домов, 33 хозяйственных построек, зернохранилища, приюта для собак, ульев и стада овец.

Работы по ликвидации пожаров продолжаются, информация обновляется.

В Греции борются с сотнями лесных пожаров по всей стране. Сильные возгорания, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афин. Шесть районов перевели в режим повышенной готовности.

В результате пожаров погибли два человека, а еще 20 получили ранения.

31 июля в Греции, где столбики термометров показывали более + 40 °, массово вспыхнули лесные пожары.

Агентство Телевидения Новости

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