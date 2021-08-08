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В Турции в масштабном ДТП с автобусом погибли 15 человек

В Турции в масштабном ДТП с автобусом погибли 15 человек

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии погибли 15 человек.

Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что 11 человек погибли на месте ДТП, четыре скончались уже в больнице. Пострадали не менее 18 человек, их госпитализировали.

Аварийные службы и медицинские бригады прибыли на место происшествия и позаботились о том, чтобы пострадавших перевели в 5 больниц в Балыкесире.

Подробности и причины аварии выясняются.

 

Агентство Телевидения Новости

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