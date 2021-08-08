В РФ седьмой раз подряд зафиксировали рекордную смертность из-за COVID-19
В России за минувшую неделю от коронавируса COVID-19 скончались 5 529 человек. Это новый рекорд с начала пандемии и уже седьмой подряд, сообщает ТАСС в воскресенье, 8 августа.
Указано, что в РФ дольше месяца регистрируют от 700 до 800 летальных исходов в день. Продолжает расти и летальность инфекции. За семь дней показатель увеличился с 2,53% до 2,56%, следует из информации штаба.
При этом все больше смертей регистрируют в регионах страны, тогда как в Москве, где на пике фиксировали примерно каждый шестой летальный исход в РФ, ситуация быстро улучшается. На этой неделе в российской столице умерли 485 человек против 598 на прошлой и 725 на позапрошлой.
При этом число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается третью неделю подряд и составило 159 073 против 162 136 (снижение на 1,9%).
Всего с начала пандемии в России подтвердили 6 447 750 случаев заражения. Это около 4,4% жителей страны.
Несмотря на снижение заболеваемости, в России продолжает расти количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент. Сейчас, по данным штаба, болеют 527 362 человека, это максимум с 22 января.
Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2021 года естественная убыль населения в России подскочила почти на 60%. Численность россиян на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года – тогда она составляла 143,7 млн.