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Олимпиада-2020 завершена. Погашен олимпийский огонь

Олимпиада-2020 завершена. Погашен олимпийский огонь

32-е летние Олимпийские игры Токио-2020 передали эстафету Парижу-2024, где состоятся 33-и Олимпийские игры современности.

В столице Японии завершилось мероприятие, которое раз в четыре года (на сей раз получилось спустя пять лет) вызывает грусть - церемония закрытия Летних олимпийских игр.

Олимпийский огонь Токио-2020, находившийся в специально сконструированной шаровидной чаше с лепестками погас, после чего шар закрылся.

Агентство Телевидения Новости

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